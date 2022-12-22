В Бишкеке прошли рейды по проверке выбросов вредных веществ

На основании "Плана мероприятий по охране атмосферного воздуха города Бишкек от загрязнения автотранспортными средствами" государственные инспекторы Минприроды и Бишкекской городской патрульной милиции проводят рейдовые мероприятия по проверке на соответствие выбросов вредных веществ в выхлопных газах автотранспортных средств.

Проверено было более 200 автомобилей, составлено 3 протокола. С водителями проведены беседы по своевременному устранению неисправностей.

В целях улучшения воздуха в городе Бишкек и во избежание штрафных санкций Минприродресурсов призывает водителей не допускать эксплуатацию транспортных средств с превышением в выхлопных газах вредных веществ.

Согласно Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128, статье 234 эксплуатация автомототранспортных или других передвижных средств либо установок, содержание загрязняющих веществ в выбросах которых превышает установленные нормативы, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 75 расчетных показателей (7 500 сомов), на юридических лиц – 230 расчетных показателей (23 000 сомов).