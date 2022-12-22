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Студенты и выпускники КРСУ посетили детский дом "Чексиз Ырайым"

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- Асия Канаева
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Студенты и выпускники Кыргызско-Российского Славянского университета посетили детский дом "Чексиз Ырайым" в селе Кара-Жыгач. Об этом сообщила пресс-служба КРСУ.

Организаторами данной акции выступили выпускники КРСУ, а в данный момент врачи стоматологи-терапевты Анастасия Сивиринова и Нурсултан Жеенбеков. К деткам съездили студенты-активисты Миралям Гулиев, Сухраб Ибрагимов, Хамза Байбулатов, Татыбубу Азисбекова, Алина Молдокеримова, Саид Асанов, Наиля Есенбаева, Баястан Сеитбеков.

Целью благотворительной поездки было проведение профессионального осмотра полости рта детей, проверка гигиенического состояния и последующее лечение зубов.

Помимо непосредственно стоматологических услуг, воспитанникам детского дома были переданы одежда, тапочки, игрушки, средства личной гигиены.


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URL: https://www.vb.kg/425636
Теги:
благотворительность, дети, КРСУ
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