В Бишкеке издана книга про чекиста №1 Джумабека Асанкулова

В Бишкеке издана двухтомная книга, описывающая жизнь и почетную службу одного из выдающихся деятелей кыргызского народа, генерал-лейтенанта Жумабека Асанкулова, который стоял у истоков становления кыргызстанских органов нацбезопасности.

По словам автора книги, журналиста и заслуженного деятеля культуры КР Бекена Назаралиева, на страницах истории республики имя Джумабека Асанкулова навсегда вписано золотыми буквами как чекист №1.

"Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проспонсировал издание этой книги, в которой описывается история жизни Асанкулова и за это ему особая благодарность. В книге много интересных фактов, а ответы на некоторые острые в обществе вопросы отражены в интервью с генералом", - сказал он.

Бекен Назаралиев уверен, что произведение о знаменитом генерале вызовет интерес широкой публики, под руководством которого чекисты страны спланировали и осуществили немало разведывательных и контрразведывательных операций, получивших высокую оценку со стороны руководства КГБ СССР и лично Юрия Андропова.

Напомним, Джумабек Асанкулов 13 лет руководил КГБ Киргизской ССР. В системе государственной безопасности СССР проработал практически 50 лет, из которых 35 лет проработал на руководящих должностях.