Погода
$ 85.61 - 86.61
€ 90.82 - 91.82

В Бишкеке издана книга про чекиста №1 Джумабека Асанкулова

135  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке издана двухтомная книга, описывающая жизнь и почетную службу одного из выдающихся деятелей кыргызского народа, генерал-лейтенанта Жумабека Асанкулова, который стоял у истоков становления кыргызстанских органов нацбезопасности.

По словам автора книги, журналиста и заслуженного деятеля культуры КР Бекена Назаралиева, на страницах истории республики имя Джумабека Асанкулова навсегда вписано золотыми буквами как чекист №1.

"Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проспонсировал издание этой книги, в которой описывается история жизни Асанкулова и за это ему особая благодарность. В книге много интересных фактов, а ответы на некоторые острые в обществе вопросы отражены в интервью с генералом", - сказал он.

Бекен Назаралиев уверен, что произведение о знаменитом генерале вызовет интерес широкой публики, под руководством которого чекисты страны спланировали и осуществили немало разведывательных и контрразведывательных операций, получивших высокую оценку со стороны руководства КГБ СССР и лично Юрия Андропова.

Напомним, Джумабек Асанкулов 13 лет руководил КГБ Киргизской ССР. В системе государственной безопасности СССР проработал практически 50 лет, из которых 35 лет проработал на руководящих должностях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425637
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, книги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  