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24 декабря в Казани состоится выездное консульское обслуживание граждан КР

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- Анастасия Карелина
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В рамках реализации посольством функций по обеспечению граждан Кыргызской Республики консульскими услугами, 24 декабря в Казани (Республика Татарстан) состоится консульское обслуживание соотечественников. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.

В рамках консульского выезда будет производиться прием заявлений на получение/обмен паспортов, постановку на консульский учет. Также состоится посещение граждан Кыргызской Республики, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Татарстан.

Прием граждан будет осуществляться по следующему адресу: город Казань, улица Чехова, дом 8/2.

По всем вопросам касательно приема посольство рекомендует обращаться по следующему номеру телефона: +7 903 3052956 (Сариев Закир).

Посольство просит кыргызстанцев проинформировать своих родных и близких, проживающих в Приволжском федеральном округе Российской Федерации, о намеченном консульском выезде.


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URL: https://www.vb.kg/425638
Теги:
Россия, соотечественники
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