В Бишкеке проверили санитарное состояние троллейбусов

Комиссия в составе сотрудников Бишкекского троллейбусного управления проверила санитарное состояние подвижного состава. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проверялось санитарное состояние транспорта, поведение водителей во время работы, наличие средств гигиены и масок. Также проверен был температурный режим в салоне.

Водителям, которые не соблюдали правила дорожного движения и не содержали троллейбус в надлежащем санитарном состоянии, вынесены предупреждения.

Такие проверки проводятся каждые две недели.