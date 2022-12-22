В Бишкеке проверили санитарное состояние троллейбусов

Комиссия в составе сотрудников Бишкекского троллейбусного управления проверила санитарное состояние подвижного состава. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Проверялось санитарное состояние транспорта, поведение водителей во время работы, наличие средств гигиены и масок. Также проверен был температурный режим в салоне.
Водителям, которые не соблюдали правила дорожного движения и не содержали троллейбус в надлежащем санитарном состоянии, вынесены предупреждения.
Такие проверки проводятся каждые две недели.