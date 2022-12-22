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В Бишкеке проверили санитарное состояние троллейбусов

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- Асия Канаева
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Комиссия в составе сотрудников Бишкекского троллейбусного управления проверила санитарное состояние подвижного состава. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проверялось санитарное состояние транспорта, поведение водителей во время работы, наличие средств гигиены и масок. Также проверен был температурный режим в салоне.

Водителям, которые не соблюдали правила дорожного движения и не содержали троллейбус в надлежащем санитарном состоянии, вынесены предупреждения.

Такие проверки проводятся каждые две недели.


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URL: https://www.vb.kg/425639
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, Бишкек, пассажирские перевозки
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