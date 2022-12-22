Погода
$ 85.61 - 86.61
€ 90.82 - 91.82

Бишкекчанин расплатился за товар фальшивыми долларами и еще взял сдачу

166  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчанин расплатился за товар фальшивыми долларами и еще взял сдачу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 17 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в тот день примерно 04.00 часов находясь в одном из магазинов расположенного по улице имени Торокула Айматова, где войдя в доверие и обманным путем расплатился за товар поддельными денежными средствами в размере 500 долларов, получив сдачи в сумме 6800 сомов, скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан гражданин Д.А. 1987 года рождения, он был водворен в ИВС.

В рамках уголовного дела были назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425640
Теги:
задержание, фальшивые деньги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  