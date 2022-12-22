Бишкекчанин расплатился за товар фальшивыми долларами и еще взял сдачу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 17 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в тот день примерно 04.00 часов находясь в одном из магазинов расположенного по улице имени Торокула Айматова, где войдя в доверие и обманным путем расплатился за товар поддельными денежными средствами в размере 500 долларов, получив сдачи в сумме 6800 сомов, скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан гражданин Д.А. 1987 года рождения, он был водворен в ИВС.

В рамках уголовного дела были назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.