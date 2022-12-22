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В Бишкеке пройдет II Республиканский молодежный симпозиум

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- Асия Канаева
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23 декабря в Бишкеке состоится II Республиканский научно-практический молодежный симпозиум. Его тема: "Роль молодежи в развитии общества в Кыргызской Республике" в контексте концепции "Кыргыз жараны".

Организуют мероприятие Фонд развития духовной культуры "Ыйман", Министерство образования и науки КР, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Академия государственного управления при президенте Кыргызской Республики им. Ж. Абдрахманова.

Цель молодежного симпозиума - создание площадки активного вовлечения молодежи для развития концепции "Кыргыз жараны", способствующее внесению вклада в создание атмосферы взаимного доверия, позитивного отношения к многообразию культурных различий, взаимообогащения и развития через общности ценностей в полиэтнических и поликонфессиональных условиях для устойчивого развития Кыргызской Республики.

Актуальность молодежного симпозиума связана с возросшей необходимостью формирования гражданской сознательности у молодежи путем мотивации к повышению образования, научной деятельности, расширения практики научного взаимодействия и обмена информацией внутри молодежного сообщества.

Авторы лучших работ будут награждены дипломами, а их статьи будут опубликованы в электронном формате на официальных сайтах организаторов.


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URL: https://www.vb.kg/425643
Теги:
молодежь, Бишкек
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