В Бишкеке словесная перепалка переросла в поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 20 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратились граждане С.Т. И Р.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 02.00 часов ночи, находясь в одном из столичных кафе, расположенных по улице С.Каралаева, и грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, в ходе словесной перепалки применив нож, нанесли пострадавшим телесные повреждения. В связи с чем пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганств") УК КР и назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане С.А., 1995 года рождения, и М.Н., 1995 года рождения. Подозреваемые водворены в ИВС. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.