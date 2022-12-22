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В Бишкеке словесная перепалка переросла в поножовщину

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке словесная перепалка переросла в поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 20 декабря 2022 года в УВД с заявлением обратились граждане С.Т. И Р.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 02.00 часов ночи, находясь в одном из столичных кафе, расположенных по улице С.Каралаева, и грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, в ходе словесной перепалки применив нож, нанесли пострадавшим телесные повреждения. В связи с чем пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганств") УК КР и назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане С.А., 1995 года рождения, и М.Н., 1995 года рождения. Подозреваемые водворены в ИВС. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/425644
Теги:
задержание, поножовщина, Бишкек
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