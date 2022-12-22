В алматинском зоопарке родились ягуарята-двойняшки

На странице алматинского зоопарка в Instagram сообщили о пополнении в семье ягуаров. 9 июля родились ягуарята-двойняшки - девочка Мика и мальчик Мади.

Новость об этом сотрудники зоопарка решили сообщить позже, так как ждали, когда малыши окрепнут и подрастут. "Мика похожа на папу, вся черная, а Мади в пятнышках, как мама", - говорится в сообщении.

В зоопарке также отметили, что ягуары обитают в теплых странах Южной Америки, поэтому зимой их помещают в павильоне "Хищные млекопитающие".

Источник: the-village-kz.com