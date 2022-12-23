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Бишкекчанин обманул российского предпринимателя на девять миллионов рублей

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- Ольга Новгородцева
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ноябре 2020 года бишкекчанин Руслан Касымов познакомился с индивидуальным предпринимателем М.А., который занимается пошивом одежды в России и Кыргызстане.

У М., по сведениям Касымова, имелись деньги. И он сам создал видимость предпринимательской деятельности в виде оптовой купли-продажи тканей.

Касымов объяснил новому знакомому, что будет закупать ткани, востребованные в Кыргызской Республике, из которых можно будет сшить одежду разного вида и выгодно продать на территории Российской Федерации. Убедил, что сам лично будет контролировать процесс закупки товара и последующей перепродажи. И получил от предпринимателя М. чуть больше 73 тысяч долларов.

На эти деньги с целью войти в более глубокое доверие к М. Касымов закупил и привез с ТРК "Дордой" на арендованное складское помещение товар (тканевые материалы) всего 9 тонн 358 кг. Затем вернул эту сумму в виде товара (одежды) М.

В дальнейшем Касымов неоднократно получал от "компаньона" разные суммы, пока общая сумма не достигла девяти с половиной миллионов в сомовом эквиваленте.

После этого исчез и перестал выходить на связь.

Первомайский районный суд приговорил Руслана Касымова к пяти с половиной годам исправительной колонии общего режима с выплатой материального ущерба потерпевшему.


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URL: https://www.vb.kg/425654
Теги:
мошенничество, Россия, суд, Бишкек, Кыргызстан
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