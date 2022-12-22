Погода
$ 85.61 - 86.61
€ 90.82 - 91.82

Примите участие в опросе "Исследование насилия со стороны должностных лиц"!

82  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" и ОФ "Голос Свободы" проводят исследование по проблемам насилия со стороны должностных лиц (милиционеров, следователей, охранников и так далее) и просят принять участие в опросе.

Данное исследование проводится в России, Армении, Беларуси, Казахстане, партнерами ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" и ОФ "Голос Свободы", входящими в состав рабочей группы "По предотвращению пыток" партнерской сети "Платформы гражданской солидарности".

Особенность инициативы, заключается в выявлении реального отношения населения к возможности применения силы со стороны должностных лиц, путем получение ответов респондентов по различным кейсам. В опросе определения "милиции, милиционеры, охранники" используются как "полиция, полицейский, надзиратель" в связи с тем, что исследование имеет международный охват.

Прочитайте истории и ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов (это займет всего 5-10 минут) по следующей ссылке: https://survey5.opinion.team/02/r061222kg/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=r061222kg&id=VALUE.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по следующему номеру телефона 0(550)184-095, или пишите на электронный адрес: aidabaikg@gmail.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425657
Теги:
пытки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  