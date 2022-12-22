Примите участие в опросе "Исследование насилия со стороны должностных лиц"!

ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" и ОФ "Голос Свободы" проводят исследование по проблемам насилия со стороны должностных лиц (милиционеров, следователей, охранников и так далее) и просят принять участие в опросе.

Данное исследование проводится в России, Армении, Беларуси, Казахстане, партнерами ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" и ОФ "Голос Свободы", входящими в состав рабочей группы "По предотвращению пыток" партнерской сети "Платформы гражданской солидарности".

Особенность инициативы, заключается в выявлении реального отношения населения к возможности применения силы со стороны должностных лиц, путем получение ответов респондентов по различным кейсам. В опросе определения "милиции, милиционеры, охранники" используются как "полиция, полицейский, надзиратель" в связи с тем, что исследование имеет международный охват.

Прочитайте истории и ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов (это займет всего 5-10 минут) по следующей ссылке: https://survey5.opinion.team/02/r061222kg/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=r061222kg&id=VALUE.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по следующему номеру телефона 0(550)184-095, или пишите на электронный адрес: aidabaikg@gmail.com