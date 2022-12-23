Кыргызстан ждет узбекского президента

Шавката Мирзиеева ждали в Бишкеке на саммите ЕАЭС 9 декабря. Сначала гуляла информация, что обязательно приедет – если не 9-го, то 10-го. Потом пришло официальное сообщение из МИД: не приедет. Вместо узбекского президента на саммите присутствовал премьер-министр Абдулла Арипов.

Что помешало президенту лично прибыть в столицу республики, с руководством которой он буквально накануне заключил взаимовыгодное соглашение по Кемпир-Абаду?

Об этом мы можем только догадываться. Возможно, это связано с выступлением на январском саммите ОДКБ, состоявшемся вскоре после известных событий в Казахстане, Александра Лукашенко. Президент Беларуси тогда заявил, что уроки из произошедшего в Казахстане должен извлечь прежде всего Узбекистан, поскольку на него в том числе брошены взгляды организаторов беспорядков. Шавкат Мирзиеев назвал это заявление беспочвенным и заверил, что в Ташкенте внимательно следят за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности и располагают всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу.

Очень может быть, что узбекский президент просто не захотел встречаться с не слишком дипломатичным белорусским коллегой.

Кое-кто высказывает предположение, что Шавкат Мирзиеев не горит желанием также видеться с президентом России, к которому у него тоже много вопросов и с которым нет стопроцентного взаимопонимания.

А, может быть (и это вполне вероятно), принимая во внимание серьезные положительные сдвиги в отношениях Узбекистана и Кыргызстана, он просто решил вынести свой визит за скобки саммита, чтобы эта встреча двух президентов не прошла вхолостую, не затерялась за обсуждением глобальных евразийских проблем.

То, что сейчас происходит между нашими республиками, имеет поистине историческое значение. Впервые Кыргызстан и Узбекистан стали настоящими равноправными союзниками – с общими целями и задачами и общим пониманием путей их решения. Связано это как с процессами обнуления, коснувшимися всех центральноазиатских республик, так и конкретно с деятельностью высших государственных органов Кыргызстана и Узбекистана.

В Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане сменились президенты. И вдруг оказалось, что региональную политику можно выстраивать совершенно по-новому – с учетом обновившихся факторов как внутригосударственного, так и межгосударственного порядка. Каждая центральноазиатская страна из числа бывших союзных республик, с одной стороны, стала более открыта к сотрудничеству. С другой же стороны, появилось четкое понимание, что, кроме друг друга, мировых партнеров у нас в общем-то и нет. Равнение на Россию, страны Европы, попытки угнаться за ними и войти в некую европейско-азиатскую коалицию под покровительством более мощного партнера уступили место налаживанию добрососедских отношений внутри региона.

Слова Камчыбека Ташиева о том, что в недалеком будущем он видит крепкий союз Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, вполне могут оказаться пророческими. И на этом фоне особенно понятно стремление Шавката Мирзиеева не торопиться с визитом. Встречаться и общаться братья должны без спешки и излишней суеты.

Лидер Узбекистана обещает посетить Бишкек в течение декабря. Бишкек его ждет и возлагает на его визит большие надежды.