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Кыргызстанские пограничники пресекли незаконный ввоз фруктов и овощей

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Пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы пограничный наряд задержал автомашину Мерседес-Бенц 614 под управлением гражданина Кыргызской Республики П.К., 1978 г.р., который пытался нелегально провезти из анклава Чоң-Гара (РУз) в Кыргызстан 2,5 тонны фруктов и овощей (виноград, гранат, лимоны и репу) без каких-либо сопроводительных документов.

По предварительным данным, общая стоимость груза составила 250 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель, автомашина и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/425664
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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