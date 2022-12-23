Кыргызстанские пограничники пресекли незаконный ввоз фруктов и овощей

Пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В ходе несения службы пограничный наряд задержал автомашину Мерседес-Бенц 614 под управлением гражданина Кыргызской Республики П.К., 1978 г.р., который пытался нелегально провезти из анклава Чоң-Гара (РУз) в Кыргызстан 2,5 тонны фруктов и овощей (виноград, гранат, лимоны и репу) без каких-либо сопроводительных документов.

По предварительным данным, общая стоимость груза составила 250 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель, автомашина и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".