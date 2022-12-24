Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 24 декабря, и в воскресенье, 25 декабря, премьера детского музыкального спектакля по произведению Корнея Чуковского "Айболит и Бармалей". Композитор - народный артист России Владимир Назаров, режиссер - Артем Назаров. Дирижер-постановщик - Захар Бутенко, хореограф-постановщик - заслуженная артистка КР Елена Овчинникова, хормейстер-постановщик - народный артист КР Карагул Тиленчиев.

На сцену выйдут Андрей Цой (Доктор Айболит), Мурат Дербишалиев, Элгиз Бейшенбаев (Бармалей), народный артист КР Кайымбек Кускаков, Данияр Долотбаков (Бегемот), а также артисты хора и балета.

Начало в 12 часов.

А вечером в субботу, 24 декабря, зрителей ждет встреча со звездами российского балета. В легендарном "Щелкунчике" Петра Ильича Чайковского на бишкекские подмостки выйдут заслуженная артистка России Екатерина Первушина (театр "Кремлевский балет") и лауреат международных конкурсов Денис Дмитриев (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко), а также учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 25 декабря, а затем 29 декабря вниманию публики будет представлен шедевр мировой балетной классики "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в 3D.

Начало в 18 часов.

28 декабря на сцене театра вновь "Щелкунчик", но уже в исполнении учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Начало в 18 часов 30 минут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 24 декабря, а также в воскресенье, 25 декабря, а затем 26, 27, 28, 29 и 30 декабря приглашает на премьеру пластико-драматической фантазии "Сказка о царе Салтане".

Спектакль по произведению Александра Пушкина поставила Арина Бессергенева (Москва).

Начало представлений в субботу в 10 часов и 15 часов 30 минут, в воскресенье в 13 часов и 15 часов 30 минут, в будни – в 10 часов, 13 часов и 15 часов 30 минут.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева каждый день до 30 декабря (включительно) для детей проходят сказочные представления. Мальчишек и девчонок ждут спектакль "Новогодние приключения" и представления "У елки" с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Начало в 14 часов.

В филиале "Галереи М" продолжает работу художественная выставка произведений Ормонали Идирисова и Алмаза Шаршекеева.

В экспозицию вошло более 50 новых произведений авторов.

Посетить выставку можно до 31 декабря.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" находится по адресу: ЦУМ-2 "Айчурок", 4-й этаж/413 и Арт-Холл.

В выставочном центре Союза художников – галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова проходит рождественская выставка "Город: страшный и красивый".

Посетить экспозицию можно до 27 декабря.

Вход свободный.

Приходите с 11 до 17 часов в любой день кроме понедельника.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина 78, А.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 27, 28, 29 и 30 декабря пройдут новогодние концерты.

В концертах принимают участие творческие коллективы, солисты филармонии и популярные артисты эстрады.

Начало в 18 часов 30 минут.