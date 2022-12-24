5 января выйдет второй сезон мультсериала по мотивам эпоса "Манас"

5 января 2023 года анимационная студия "Тентек" представит второй сезон мультсериала по мотивам эпоса "Манас". Об этом сообщает представители студии.

По их данным, проект будет представлен на YouTube канале Tentek Animation и на платформе "Онлайн кинотеатра Этномедиа" на кыргызском языке. Выпуск проекта на русском языке планируется в феврале 2023 года. Проект рассказывает о событиях эпоса простым и понятным языком. В новом сезоне будет выпущено 6 серий. Новый сезон порадует зрителя динамикой и плавностью в технике покадровой анимации. Сегодня студия "Тентек" способна создавать мультипликацию разной сложности, и заявляет, что этим сезоном проекта будет пройдена черта, и зритель будет видеть мультипликацию высокого качества. Первый сезон мультсериала по эпосу "Манас был выпущен в 2020 году и получил охват в 1.5 миллиона просмотров, и большую любовь зрителя. В первом сезоне студия Тентек рассказала об истории легендарного героя от его рождения и до момента становления Манаса ханом. За основу истории второго сезона мультсериала взята часть эпоса от становления Манаса ханом и до поминок героя эпоса - почтенного аксакала Көкөтоя.