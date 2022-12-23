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Танцоры КР стали победителями и призёрами международного турнира

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- Назгуль Абдыразакова
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Спортсмены танцоры Кыргызстана стали победителями и призёрами международного турнира по спортивным бальным танцам в Казахстане BLACK & WHITE - 2022. Об этом сообщает президент Федерации танцевального спорта КР Cергей Титунин.

По его данным, 18 декабря в Алматы под эгидой WDSF прошёл ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам BLACK & WHITE - 2022. В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Замечательные результаты на этом турнире показали представители Федерации танцевального спорта Кыргызстана.

Пара Блинков Дмитрий и Мамбетова Асаль в категории "Молодёжь Латина (Открытый класс) Открытое первенство АФСТ РК" заняли второе место.

Пара Валиев Руслан и Улаш Иремниса в категории "Молодежь + Взрослые Стандарт" (D класс) заняли второе место. В категории "Молодежь + Взрослые Латина " (D класс), заняли первое место. В Категории "Молодежь + Взрослые Стандарт" (до В класса) заняли первое место.

Пара Саломатин Артем и Абылова Салидат в категории "Юниоры 2 Латина 4 танца" (D класс) заняли третье место.


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URL: https://www.vb.kg/425673
Теги:
Казахстан, танцы, Кыргызстан
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