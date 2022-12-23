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Расследуется уголовное дело по факту незаконной выдачи земельных участков

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткенской области расследуется уголовное дело по факту незаконной трансформации земельных участков в Айрыбазском (Марказском) а/а Кадамжайского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, согласно постановлению Айрыбазского а/о от 18 апреля 2017 года №15, было незаконно трансформировано 95 гектаров земель под строительство домов для 581 граждан. При этом распределенные земли были выданы руководителям отдельных муниципальных учреждений и правоохранительных органов.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий было изъято 197 государственных актов на земельные участки в Айрыбазском а/а Кадамжайского района, среди которых установлены граждане, которые являются жителями других административно-территориальных делений, не имеющих принадлежности к Айрыбазскомуё а/а.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на установление причастных должностных лиц к незаконной выдаче земель.


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URL: https://www.vb.kg/425674
Теги:
ГКНБ, земельный участок
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