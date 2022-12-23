Кабмин принял решение о приеме платежей от граждан в безналичной форме

Кабинетом министров Кыргызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской Республики принято решение о приеме платежей за все государственные и муниципальные услуги в безналичной форме с использованием банковских платежных карт, электронных денег, QR-кода, платежных терминалов и/или иных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Данное решение принято с целью перехода на безналичные платежи и расчеты по всей Кыргызской Республике, внедрения цифровых платежей, развития иных инструментов приема платежей, достижения прозрачности денежного обращения и снижения доли теневой экономики и защиты прав потребителей.

В соответствии с принятым решением государственные и муниципальные учреждения, предоставляющие потребителям государственные и муниципальные услуги на платной основе, должны обеспечить установку оборудования (программно-технического устройства), предназначенного для приема платежей с использованием банковских платежных карт, электронных денег, QR-кода, платежных терминалов и/или иных инструментов.

Коммерческим банкам и платежным организациям рекомендуется обеспечить государственные и муниципальные учреждения оборудованием (программно-техническим устройством), предназначенным для приема платежей с использованием банковских платежных карт, электронных денег, QR-кода, платежных терминалов и/или иных инструментов".