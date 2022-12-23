Глава МИД КР Кулубаев встретился с вице-президентом JICA Дзюничи Ямада

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в рамках участия в работе 9-го СМИД Диалога "Центральная Азия+ Япония" встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Дзюничи Ямада. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам текущего сотрудничества между КР и JICA в рамках реализуемых в Кыргызстане социально-экономических проектов.

Стороны обсудили реализацию текущих проектов по приоритетным сферам: цифровизация, "зеленая" экономика, окружающая среда, сельское хозяйство, здравоохранение, социальное обеспечение и безопасность.

Министр Жээнбек Кулубаев высоко оценил деятельность Японского агентства международного сотрудничества JICA, которая занимается реализацией важных проектов для устойчивого экономического роста Кыргызской Республики. В качестве конкретных успешных примеров отметил проекты развития транспортной инфраструктуры, а также развитие социальной инфраструктуры - оснащения больниц и школ, предоставления оборудования избирательным участкам, проект "Одно село - один продукт"

Вице-президентом JICA Дзюничи Ямада в свою очередь проинформировал о деятельности Агентства в КР. Выразил благодарность за взаимовыгодное сотрудничество и высоко оценил эффективное взаимодействие c кыргызской стороной.

В завершение встречи Кулубаев пригласил собеседника посетить Кыргызстан в ближайшее время".