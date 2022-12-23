Погода
$ 85.73 - 86.73
€ 90.82 - 91.82

Глава МИД КР Кулубаев встретился с вице-президентом JICA Дзюничи Ямада

152  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в рамках участия в работе 9-го СМИД Диалога "Центральная Азия+ Япония" встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Дзюничи Ямада. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам текущего сотрудничества между КР и JICA в рамках реализуемых в Кыргызстане социально-экономических проектов.

Стороны обсудили реализацию текущих проектов по приоритетным сферам: цифровизация, "зеленая" экономика, окружающая среда, сельское хозяйство, здравоохранение, социальное обеспечение и безопасность.

Министр Жээнбек Кулубаев высоко оценил деятельность Японского агентства международного сотрудничества JICA, которая занимается реализацией важных проектов для устойчивого экономического роста Кыргызской Республики. В качестве конкретных успешных примеров отметил проекты развития транспортной инфраструктуры, а также развитие социальной инфраструктуры - оснащения больниц и школ, предоставления оборудования избирательным участкам, проект "Одно село - один продукт"

Вице-президентом JICA Дзюничи Ямада в свою очередь проинформировал о деятельности Агентства в КР. Выразил благодарность за взаимовыгодное сотрудничество и высоко оценил эффективное взаимодействие c кыргызской стороной.

В завершение встречи Кулубаев пригласил собеседника посетить Кыргызстан в ближайшее время".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425676
Теги:
МИД, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  