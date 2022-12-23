Предприниматели в 2022 году выписали ЭСФ на 1,5 трл сомов

С начала текущего года субъекты предпринимательства выписали более 9,2 млн электронных счетов-фактур на сумму оборота 1 трлн 504,4 млрд сомов.

"В целом, с начала внедрения ЭСФ – с 1 июля 2020 года предпринимателями выписано 19,1 млн электронных счетов-фактур на 3,1 трлн сомов.

На сегодня ЭСФ применяют 29 тысяч 560 налогоплательщиков, увеличившись за год на 12 тыс. 772 сома.

Напомним, электронные счета-фактуры с 1 июля 2020 года в обязательном порядке применяют плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров, с 1 апреля 2022 года – налогоплательщики, у которых годовой оборот превышает 8 млн сомов.

Применение ЭСФ является мерой, направленной на минимизацию контактов предпринимателей с налоговой службой, а также между самими налогоплательщиками. ЭСФ также стал инструментом, правильное использование которого существенно сказывается на сокращении объема теневой экономики.

Благодаря внедрению ЭСФ поступления по налогу на добавленную стоимость начали постепенно увеличиваться, составив за 11 месяцев 46,1 млрд сомов НДС. Это на 9,7 млрд сомов больше показателя прошлого года".