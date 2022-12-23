Знаменитый повар спокойно прикоснулся к Кубку мира и нарушил правила ФИФА

После финала чемпионата мира Аргентина – Франция (3:3, 4:2 по пенальти) популярный турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче опубликовал фото, на котором держит в руках Кубок мира. Для непросвещённого болельщика это может показаться простой мелочью, но на деле нарушено одно из фундаментальных правил ЧМ.

Согласно регламенту, Кубок мира по футболу могут трогать только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравшие чемпионат мира по этому виду спорта. Очевидно, что Нусрет Гёкче не принадлежит ни к одной из данных категорий. Да, к трофею прикасались жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо и его дети, наверняка это делали и родственники других футболистов, но все они, скорее всего, подпадают под категорию "члены национальных команд". ФИФА относится к этому снисходительно, позволяя спортсменам разделить момент триумфа с близкими. Но случай Гëкче является жесточайшим нарушением - вообще не связанный со сборной Аргентины человек трогал трофей.

Каждые четыре года шестикилограммовый Кубок мира путешествует по миру под круглосуточной охраной. Трофей из 18-каратного золота оценивается примерно в $ 20 млн, поэтому ФИФА подпускает к нему крайне ограниченный круг лиц.

При транспортировке тоже не допускаются лишние контакты. Сопровождающий персонал носит перчатки и находится под пристальным вниманием охраны. Кубок часто выставляют в музее ФИФА в Цюрихе, но бóльшую часть времени место нахождения трофея остаётся засекреченным.

Так что проступок Нусрета Гёкче на ЧМ-2022 в Катаре действительно является очень серьёзным. Возможно, турецкий повар не знал о правилах. Но это не может служить оправданием для дерзкого турка. Вот что писали под его постом: "Тебе не стоит трогать Кубок мира. Ты не чемпион", "Я думал, что только чемпионы мира могут прикасаться к Кубку", "Зачем ты держишь трофей и почему вообще находишься на поле? Тебя там быть не должно. делаешь селфи с игроками только для собственного пиара", "Футболисты усердно работали ради этого трофея. А ты не должен его трогать!"

В целом поведение Нусрета Гёкче было откровенно странным. После финала аргентинские футболисты очень долго не покидали поле и радовались победе вместе со своими родственниками и друзьями. Гёкче был явно лишним в этой компании, но навязывал чемпионам своё присутствие.

Повар пошёл к Лионелю Месси сразу после церемонии награждения, однако камеры зафиксировали как аргентинец демонстративно проигнорировал довольно навязчивое желание Гёкче пообщаться. И всё-таки Нусрет смог сделать селфи с явно недовольным Лео.

Данная ситуация со стороны выглядела настолько нелепо, что видео этого эпизода разлетелось по социальным сетям всего мира.

С Месси у Нусрета не задалось, хотя фото для соцсетей он всё-таки достать смог. А вот остальные футболисты сборной Аргентины были более лояльными к Гёкче. В частности, повар сфотографировался с Анхелем Ди Марией, Пауло Дибалой, Леандро Паредесом и другими звёздами.

Источник: championat.com