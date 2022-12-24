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Экоактивисты MoveGreen в КР призывают отказаться от запуска фейерверков

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- Бермет Таалайбекова
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Экоактивисты из ОО "МувГрин" ежегодно делают обращения, адресованные мэрии города Бишкек, с требованием отказаться от новогоднего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, два предыдущих года на праздник фейерверка на площади не было.

"Отказаться от салютов и при этом сохранить праздничную атмосферу можно при помощи технологий. Как одна из альтернатив - световые и лазерные шоу с проекцией на здания. Последние 2 года экоактивистам удавалось добиться отмены мэрией новогоднего салюта на площади, чтобы не ухудшить экологическую обстановку в Бишкеке. В прошлом 2021 году мэрия не закупила пиротехнику, перенаправив около 800 тыс. сомов на другие нужды - закуп подарков детям с инвалидностью из малоимущих семей. Также пресс-служба мэрии призывала горожан отказаться от запуска любительских фейерверков и петард.

После фейерверка всегда наблюдается плотная дымовая завеса и выпадение на город токсических осадков из-за сгорания пиротехнических изделий. Фейерверки способствуют производству углекислого и парникового газов, способствующих изменению климата. Кроме десятка тяжелых металлов в воздухе оказываются мелкие частицы PM2,5 и окислители. Их вдыхание приводит к снижению иммунитета и респираторным заболеваниям.

Кроме того, шумовое загрязнение негативно влияет на городскую фауну и психологическое состояние горожан. Люди испытывают стресс, усталость и сталкиваются с бессонницей. Стресс испытывают и собаководы, и их питомцы - из-за испуга, вызванного громкими звуками, животные могут убегать от своих хозяев.

В Германии до 2019 г. выбрасывалось около 4 тыс. тонн загрязнителей в ночь на 1-ое января, что составляет 15% всех автомобильных выбросов за год. Брюссель, Париж, Прага, Берлин - во многих городах любительские и даже профессиональные фейерверки на Новый год запрещены, так как пик смога приходится на ночь 1-го января. Согласно данным МувГрин, в Бишкеке в новогоднюю ночь ПДК PM2,5 превышалась в 5-6 раз в 2018-2020 гг.

В связи с высоким уровнем загрязнения воздуха в городах Кыргызстана министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора КР необходимо также ввести запрет и штрафы на любительские салюты и другую пиротехнику", - говорится в сообщении организации.


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URL: https://www.vb.kg/425682
Теги:
мэрия, Новый год, экология, Бишкек
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