C начала года выписано более 9,2 миллиона электронных счетов-фактур

С начала текущего года субъекты предпринимательства выписали более 9,2 миллиона электронных счетов-фактур на сумму оборота 1 триллион 504,4 миллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В целом с начала внедрения ЭСФ (с 1 июля 2020 года) предпринимателями выписано 19,1 миллиона электронных счетов-фактур на 3,1 триллиона сомов.

На сегодня ЭСФ применяют 29 тысяч 560 налогоплательщиков, увеличившись за год на 12 тысяч 772.

Напомним, электронные счета-фактуры с 1 июля 2020 года в обязательном порядке применяют плательщики НДС, импортеры и экспортеры товаров, с 1 апреля 2022 года – налогоплательщики, у которых годовой оборот превышает 8 миллионов сомов.

Применение ЭСФ является мерой, направленной на минимизацию контактов предпринимателей с налоговой службой, а также между самими налогоплательщиками. ЭСФ также стал инструментом, правильное использование которого существенно сказывается на сокращении объема теневой экономики.

Благодаря внедрению ЭСФ поступления по налогу на добавленную стоимость начали постепенно увеличиваться, составив за 11 месяцев 46,1 миллиарда сомов НДС. Это на 9,7 миллиарда сомов больше показателя прошлого года.