Спикер ЖК принял генерального секретаря ТюркПА Мехмета Сурейя Эра

Сегодня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмета Сурейя Эра. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью ТюркПА. Также состоялся обмен мнениями по вопросам активизации межпарламентских связей в рамках ассамблеи.

Нурланбек Шакиев напомнил, что в этом году в Чолпон-Ате успешно прошли заседание Совета ТюркПА и XI пленарное заседание ассамблеи. "Теперь перед нами стоят задачи по реализации всех принятых там решений. В частности, необходимо уделить особое внимание реализации плана мероприятий на 2023-2028 годы. Очевидно, что большой вклад в это вносит ТюркПА", - сказал он.

В дополнение к этому торага отметил, что Кыргызстан является членом многих межпарламентских организаций. "Среди них особое место занимает сотрудничество в рамках ТюркПА. "Мы всегда поддерживаем деятельность ассамблеи, направленную на укрепление отношений между братскими странами", - добавил он.

В свою очередь генеральный секретарь Мехмет Сурейя Эр отметил, что Кыргызстан является одним из учредителей Организации тюркских государств, и добавил, что возглавляемая им Парламентская ассамблея также нацелена на расширение сотрудничества между братскими народами. Также он представил оперативную информацию о работе секретариата и отметил, что осуществляет активное взаимодействие и с другими парламентскими организациями.

Кроме того, на встрече обсуждались предстоящие мероприятия, среди которых был поднят вопрос организации заседаний профильных комиссий ассамблеи. Обозначено, что в следующем году в Кыргызстане пройдет заседание комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам.