Погода
$ 85.73 - 86.73
€ 90.82 - 91.82

Спикер ЖК принял генерального секретаря ТюркПА Мехмета Сурейя Эра

66  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмета Сурейя Эра. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью ТюркПА. Также состоялся обмен мнениями по вопросам активизации межпарламентских связей в рамках ассамблеи.

Нурланбек Шакиев напомнил, что в этом году в Чолпон-Ате успешно прошли заседание Совета ТюркПА и XI пленарное заседание ассамблеи. "Теперь перед нами стоят задачи по реализации всех принятых там решений. В частности, необходимо уделить особое внимание реализации плана мероприятий на 2023-2028 годы. Очевидно, что большой вклад в это вносит ТюркПА", - сказал он.

В дополнение к этому торага отметил, что Кыргызстан является членом многих межпарламентских организаций. "Среди них особое место занимает сотрудничество в рамках ТюркПА. "Мы всегда поддерживаем деятельность ассамблеи, направленную на укрепление отношений между братскими странами", - добавил он.

В свою очередь генеральный секретарь Мехмет Сурейя Эр отметил, что Кыргызстан является одним из учредителей Организации тюркских государств, и добавил, что возглавляемая им Парламентская ассамблея также нацелена на расширение сотрудничества между братскими народами. Также он представил оперативную информацию о работе секретариата и отметил, что осуществляет активное взаимодействие и с другими парламентскими организациями.

Кроме того, на встрече обсуждались предстоящие мероприятия, среди которых был поднят вопрос организации заседаний профильных комиссий ассамблеи. Обозначено, что в следующем году в Кыргызстане пройдет заседание комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425686
Теги:
спикер, Жогорку Кенеш, ТюркПА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  