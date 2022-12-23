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Футбольный судейский корпус подвел итоги года

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- Назгуль Абдыразакова
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Состоялось общее собрание инспекторов, судей и помощников судей. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, в мероприятии приняли участие - генеральный секретарь КФС Нурдин Букуев, председатель судейского комитета КФС Бахадыр Кочкаров, члены комитета Андрей Ситоленко и Эмил Бусурманкулов, начальник судейского отдела Спартак Даниленко и исполнительный директор Кыргызской профессиональной футбольной лиги Канат Асенов.

Нурдин Букуев в своей речи отметил, что судейская работа является ключевой в футболе и подчеркнул важность улучшения качества судейства из года в год. Кроме этого, он поздравил всех с окончанием футбольного сезона и пожелал успехов в работе в наступающем году.

Некоторые из представители судейского корпуса получили почетные грамоты, дипломы, денежное вознаграждение. Рефери из дальних регионов приняли участие в мероприятии в онлайн-режиме.


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URL: https://www.vb.kg/425688
Теги:
футбол, Кыргызстан
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