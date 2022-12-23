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В СИН подвели итоги борьбы с коррупцией за 12 месяцев уходящего года

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- Жан Алиев
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В Службе исполнения наказаний Министерства юстиции КР под председательством первого заместителя главы СИН, состоялось заседание комиссии по предупреждению коррупции в уголовно-исполнительной системе нашей страны, в том числе приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией.

На заседании были подведены итоги деятельности Комиссии за 12 месяцев 2022 года в части исполнения требований и норм по противодействию коррупции в структурных подразделениях и учреждениях СИН, согласно ранее утвержденного Плана мероприятий по противодействию коррупции и недопущению коррупционных проявлений в УИС.

В ходе докладов по исполнению плана, членами комиссии рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы в деятельности органов и учреждений СИН. Была отмечена необходимость дальнейшей системной работы по совершенствованию мер профилактики преступлений и правонарушений, кадровой политики, профессиональной подготовки сотрудников и неукоснительного соблюдения ими требований законодательства при исполнении служебных обязанностей, а также мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию коррупционных проявлений.

Реализуемые СИН комплексные антикоррупционные меры в совокупности направлены на создание благоприятной среды в работе персонала УИС, улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, обеспечение их прав и законных интересов, а также стабильного функционирования исправительных учреждений и следственных изоляторов.


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URL: https://www.vb.kg/425690
Теги:
ГСИН, коррупция, Кыргызстан
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