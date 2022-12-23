Ташиев: Матери, воспитавшие наших героев, я склоняю перед вами голову

Храбрость воинов, погибших во время баткенских событий, останется в памяти народа навсегда! Об этом сегодня на открытий фотовыставки, посвященной погибшим воинам в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Сегодня один из сложных дней для нас. Ребята погибли, защищая независимость, государственность и целостность нашей земли.

Наши солдаты не заходили на территорию другого народа, они не оккупировали территорию другого государства.

Они погибли, защищая Родину! Поэтому они – герои!

В вооруженном конфликте погибло 49 наших солдат. Из них 42 пограничника. Возраст погибших от 19 до 42 лет.

28 из них не завели семьи. 8 из них только что женились и родили одного ребенка. Это самые молодые ребята, и они должны были прожить светлую полосу в своей жизни. В то время у 36 наших павших бойцов остались дети", - сказал глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что будут постоянно прилагаться усилия для создания благоприятных условий для солдат нашей армии.

"Многие знают о заботе главы государства Садыра Нургожоевича о вооруженных силах Кыргызского государства. Хочу отметить, что за 2 года по прямому указанию нашего президента на вооруженные силы было потрачено 60 миллиардов сомов. Были предоставлены оружие, военная техника, одежда и дома. Мы продолжим создавать полные условия для ребят, защищающих родину. Для этого постоянно прилагаются все усилия.

О наших павших воинах будет издана книга, где и как погиб каждый из них. Я разговаривал с каждым командиром, и когда они приказывали своим солдатам вернуться, некоторые говорили: "Нет, я лучше умру, но не оставлю своего места". Они не просто погибли, они защищали Родину! Мужество наших солдат навсегда останется в нашей памяти!

Матери, не плачьте, соберитесь с духом! Сыновья, которых вы родили и воспитали, погибли за Родину. Повторяю еще раз, все наши ребята скончались на своей родной земле. Мы не проникали на чужую территорию. Они погибли, сопротивляясь врагам, вторгшимся на нашу землю.

На нашей территории собрали трупы бойцов атакующей стороны. Я приказал забрать их, не оставив ни одного.

Благодаря отваге наших ребят мы отстояли нашу землю, не отдав ни метра в самом большом конфликте новейшей истории нашей страны.

Матери, воспитавшие наших героев, я склоняю перед вами голову, как командир, который был с нашими воинами в те дни трагедии", - добавил он.