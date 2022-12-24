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Институт Пушкина приглашает на бесплатный мастер-класс по русскому языку

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- Назгуль Абдыразакова
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Российский Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина приглашает стать участниками лекций и мастер-классов по самым актуальным, современным и увлекательным аспектам русского языка и литературы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По ее данным, лекции и мастер-классы доступны бесплатно на сайте проекта "Навстречу Году русского языка - 2023". Для получения доступа необходимо зарегистрироваться. .

"До конца 2022 года у вас есть уникальная возможность послушать доклады и выступления лучших преподавателей нашего института и задать им вопросы. Ваше местонахождение не имеет значения, потому что лекции проходят онлайн.

Зарегистрированные слушатели получат сертификаты участника от Института Пушкина.

Становитесь частью образовательно-просветительских мероприятий "Навстречу году русского языка - 2023". Приглашаем слушателей из Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана" - говорится в сообщении института.

Справка: Институт Пушкина занимает 6 место в России по количеству иностранных студентов, желающих изучать русский язык. Все это благодаря высококвалифицированному преподавательскому составу института, который качественно обучает русскому языку как иностранному.


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URL: https://www.vb.kg/425694
Теги:
Беларусь, Россия, русский язык, Таджикистан, Армения, Кыргызстан
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