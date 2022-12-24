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2022-Кыргызстан нарастил показатели по продбезопасности по шести продуктам

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- Светлана Лаптева
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С учетом роста численности населения Кыргызстан в этом году смог достичь повышения показателей самообеспеченности по шести позициям социально значимых продуктов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, за год существенный рост показателя фиксируется в производстве мясной продукции, сахара, зерновых культур, муки, яиц и растительного масла. Картофелем, овощами и молочной продукцией республика по-прежнему обеспечивает себя сама на 100%.

"В этом году обеспеченность разными видами мяса составила 89%. По обеспеченности республики хлебом и хлебобулочными изделиями с 40% выросла до 72%. Что касается сахара, показатели в прошлом году были в районе 40%, а в этом уже превысили 60%", - уточнил Джаныбеков.

Также министр отметил, что, несмотря на сокращение посевных площадей под зерновые культуры, фермерам удалось добиться роста урожайности за счет качества новых семян. Так, урожайность пшеницы выросла на 69%, а ячменя - в 2 раза.

"Если в прошлом году сахарная свекла была засеяна на площади 10,2 тыс. гектаров, то в этом году под этой культурой занято порядка 9 тыс. гектаров. Но при этом обеспеченность республики сахарным песком с 40% повысилась до 65%", - пояснил Джаныбеков.

Обеспеченность Кыргызстана растительным маслом, по словам главы Минсельхоза, за счет внутреннего производства увеличилась с 12% до 20%, а яйцами достигла 56%.


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URL: https://www.vb.kg/425696
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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