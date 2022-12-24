О происшествии на ЖД станции Ош: на месте находится комиссия

Комиссия во главе генерального директора ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамата Сакиева находится на месте происшествия в городе Ош и приступила к расследованию железнодорожного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время проводятся мероприятия по возобновлению движения на подъездном пути, силами аварийно-полевой команды производится подъем опрокинутых цистерн.

Напомним, 21 декабря 2022 года в 22:35 минут на подъездном пути нефтебазы Южного центра по реагированию на чрезвычайные ситуации МЧС КР на железнодорожной станции Ош произошел сход 3-х вагонов-цистерн.

В результате происшествия погиб составитель поездов. В этой связи, была создана комиссия по расследованию данного инцидента.