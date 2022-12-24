Погода
$ 85.74 - 86.67
€ 91.45 - 92.45

О происшествии на ЖД станции Ош: на месте находится комиссия

142  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комиссия во главе генерального директора ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Азамата Сакиева находится на месте происшествия в городе Ош и приступила к расследованию железнодорожного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время проводятся мероприятия по возобновлению движения на подъездном пути, силами аварийно-полевой команды производится подъем опрокинутых цистерн.

Напомним, 21 декабря 2022 года в 22:35 минут на подъездном пути нефтебазы Южного центра по реагированию на чрезвычайные ситуации МЧС КР на железнодорожной станции Ош произошел сход 3-х вагонов-цистерн.

В результате происшествия погиб составитель поездов. В этой связи, была создана комиссия по расследованию данного инцидента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425703
Теги:
Ош, поезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  