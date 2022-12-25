Двоих следователей осудили за взятку

Житель Московского района К.И. в феврале познакомился с девушкой и стал поддерживать с ней отношения. В июле она пригласила его в гости. К. приехал к ее дому на своей машине, девушка села к нему в авто, и они беседовали. В это время из дома вышла старшая сестра девушки, увидела ее в салоне автомобиля с незнакомым мужчиной и устроила скандал. Обвинила К. в том, что он хотел изнасиловать ее сестренку, и даже написала на него заявление в милицию.

Материалы дела были переданы старшему следователю Московского РОВД Э. Следователь и его коллега А., работавший с ним в одном кабинете, поняли, что могут извлечь из этого дела для себя определенную материальную выгоду.

К., подозреваемого то ли в попытке изнасилования, то ли в изнасиловании, вызвали в служебный кабинет и сказали, что прямо сейчас намерены изменить ему меру пресечения на заключение под стражу. Объяснили, как в тюрьме поступают с теми, кто попадает туда по такой уголовной статье. За освобождение потребовали полторы тысячи долларов, причем предупредили, что это только для начала.

Таких денег у К. не было. Пока он пытался собрать требуемую сумму, его неоднократно вызывали следователи Э. и А. и всячески запугивали. Осознав, что денег ему не найти, К. обратился в ГКНБ.

При проведении следственной операции К. передал деньги следователю А. лично в руки, тот положил их в верхний ящик стола – и был задержан сотрудниками ГКНБ.

В суде А. вину признал частично и рассказал, что, когда в кабинет привели псевдонасильника К., его лицо ему показалось знакомым. Он отправил фотографию К. своей жене, и та ответила, что это ее племянник. Естественно, следователь захотел помочь родственнику, но не очень представлял себе, как именно это сделать. Решение подсказал сам подозреваемый. Все время якобы спрашивал: "Сколько это будет стоить?" - имея в виду отказ в возбуждении уголовного дела и прекращение своего преследования.

Сам же К. якобы назвал сумму – 70 000 сомов.

То есть сам факт получения взятки подсудимый следователь не отрицал. Отрицал только факт вымогательства. Взятку, дескать, ему предложили абсолютно добровольно.

Следователь Э. в суде вообще отрицал свою какую-либо причастность к деньгам. Говорил, что вел расследование в строгом соответствии с законом, и не знал, какие дела у него за спиной творит коллега и сосед по служебному кабинету.

Московский районный суд Чуйской области признал бывших следователей А.К. и Э.К. виновными и назначил им наказание в виде штрафа в размере 10 000 расчетных показателей (1 000 000 сомов) каждому с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на два года.