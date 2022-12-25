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Награда нашла своего героя.В Баткене наградили мужчину с табличкой "Уй бар"

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- Назгуль Абдыразакова
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Полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев выразил благодарность жителю села Орозбеков Кадамжайского района Келдибеку Матисаеву. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

По ее данным, глава области, выразил благодарность Келдибеку Матисаеву за вклад в целостность страны, за оказанную материальную и моральную помощь семьям, пострадавшим во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госграницы.

Абдикарим Алимбаев поблагодарил от имени баткенцев и от себя лично, всех кто оказал всестороннюю помощь жителям Баткена.

Отметим, Келдибек Матисаев – один из первых кыргызстанцев протянувший руку помощи гражданам, эвакуированным из приграничных, сел во время беспорядков, произошедших 14-17 сентября 2022 года. Он стоял вдоль дороги с ребенком и табличкой "Уй бар" ("Есть дом"). Данное фото "завирусилось" в соцсетях, пользователи интернета восхитились добрым поступком мужчины.


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URL: https://www.vb.kg/425713
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Добро, Помощь
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