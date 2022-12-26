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Алмаз Чигентаев по прозвищу Хан публично отвергает связь с кримэлементами

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- Жан Алиев
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В результате проведенных органами ГКНБ профилактических мероприятий Чигентаев Алмаз Курманбекович, 1988 года рождения, уроженец Кочкорского района, известный среди местного населения как "положенец" Кочкорского района по прозвищу Хан, публично отвергает какую-либо связь с криминальными элементами, в том числе с Н.Шаршеевым, который был задержан накануне по факту вымогательства денег у местного предпринимателя.

При этом, попросив прощение у жителей района за свое неподобающее поведение, обязался впредь не связываться с криминальными элементами и заняться мирной крестьянской деятельностью.

Если есть граждане, пострадавшие от представителей криминальной среды на местах, в ГКНБ просят обращаться в территориальные подразделения: управление по Нарынской области ГКНБ КР тел.: 03522 50419; 0700 10-00-05; Кочкорский районный отдел ГКНБ КР тел.: 03535-50-386; 0507 88-23-88.


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URL: https://www.vb.kg/425723
Теги:
ГКНБ, Нарын, Нарынская область, Кыргызстан
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