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Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков признаны творцами истории 2022 года

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанские борцы Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков признаны творцами истории 2022 года. Об этом сообщает UWW (United World Wrestling).

"Махмудову понадобилось всего 2:06, чтобы "переписать учебники истории Кыргызстана" и победить соперника из Венгрии Золтана Леваи со счетом 8:0. Жоламан Шаршенбеков выиграл второй в истории Кыргызстана титул чемпиона мира", - говорится в сообщении организации.

Также "творцами истории" 2022 года стали российский и албанский борец Зелимхан Абакаров и японская спортсменка Юи Сусаки.

Напомним, чемпионат мира по борьбе 2022 года проходил в Белграде с 10 по 18 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/425727
Теги:
вольная борьба, спорт, чемпионат, Кыргызстан
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