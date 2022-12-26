Кыргызстанские борцы Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков признаны творцами истории 2022 года. Об этом сообщает UWW (United World Wrestling).

"Махмудову понадобилось всего 2:06, чтобы "переписать учебники истории Кыргызстана" и победить соперника из Венгрии Золтана Леваи со счетом 8:0. Жоламан Шаршенбеков выиграл второй в истории Кыргызстана титул чемпиона мира", - говорится в сообщении организации.

Также "творцами истории" 2022 года стали российский и албанский борец Зелимхан Абакаров и японская спортсменка Юи Сусаки.

Напомним, чемпионат мира по борьбе 2022 года проходил в Белграде с 10 по 18 сентября.