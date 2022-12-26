Более 13 тысяч предпринимателей применяют информационную систему "ЭТТН"

На сегодняшний день 13 тысяч 880 предпринимателей зарегистрированы в информационной системе Налоговой службы и применяют электронную товаротранспортную накладную.

Им через систему "ЭТТН" выписано 424 тыс. 367 электронных документов. Из них документов реализации – 210 393, списания – 109 595, перемещения – 82 962, оприходования – 21 417.

Количество активных складов – 17 413.

Напомним, с 15 мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с 1 июля 2022 года – налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией.

С 1 января 2023 года ЭТТН должны применять субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров.

Регистрация в системе "ЭТТН" осуществляется посредством "личного кабинета" на сайте ГНС.

Отметим, что информационная система "ЭТТН" представляет собой единый портал налоговой службы, позволяющий оформлять ЭТТН, передавать их в реальном режиме контрагенту.