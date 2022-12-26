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За минувшую неделю в КР зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстане в период с 19 по 25 декабря 2022 года зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора КР.

По их данным, из них 7 человек получают лечение амбулаторно, 3 – госпитализированы.

"Согласно матрице оценки риска, все области Кыргызстана находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике", - говорится в сообщении.

Всего за 11 месяцев и 26 дней 2022 года по республике зарегистрировано 21 тыс. 820 случаев COVID-19, из них 19 тыс. 809 (90,8%) лабораторно подтверждённых и 2 тыс. 11 (9,2%) клинико-эпидемиологически.


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URL: https://www.vb.kg/425729
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, COVID-19, COVID
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