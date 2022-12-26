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Мэрия Бишкека оказала помощь пострадавшим в Баткенских событиях

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- Айжан Мамбеталиева
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По поручению мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова сотрудники муниципалитета во главе с вице-мэром столицы Жыргалбеком Шамыралиевым посетили приграничные районы Баткенской области и передали детям тёплые вещи и новогодние подарки на сумму 1 миллион сомов.

Кроме того, вице-мэр вручил сертификат на сумму 500 тысяч сомов от имени мэрии Бишкека полномочному представителю президента КР в Баткенской области Абдикариму Алимбаеву. В свою очередь Абдыкарим Алимбаев выразил благодарность мэру столицы и сотрудникам муниципалитета за поддержку.

Жыргалбек Шамыралиев посетил приграничное село Достук, которому по инициативе столичного градоначальника передано 13 временных домов со всеми условиями для комфортного проживания.

Муниципалитет при помощи предпринимателей оборудовал 50 временных домов, которые передали жителям Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/425730
Теги:
Баткенская область, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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