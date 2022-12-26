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Горнолыжная база "Каракол" вошла в ТОП-3 самых популярных курортов СНГ

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- Айжан Мамбеталиева
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Портал ТурСтат представил рейтинг горнолыжных курортов государств СНГ, популярных для зимнего отдыха и празднования Нового 2023 года.

Горнолыжные курорты в Казахстане, Кыргызстане и Армении составили первую тройку лучших курортов СНГ для зимнего отдыха.

По данным ТурСтат, в топ-3 горнолыжных курортов СНГ вошли Шымбулак, Каракол и Цахкадзор.

Горнолыжный курорт Каракол расположен на востоке озера Иссык-Куль в 400 километров от Бишкека, столицы Кыргызстана и в 7 километрах от города Каракол. На курорте Каракол зимой катаются на высоте от 2300 до 3040 метров над уровнем моря на трассах протяженностью свыше 20 километров.

Рейтинг составлен по результатам исследования популярности горнолыжных курортов стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/425732
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, туризм, Кыргызстан
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