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В Кыргызстане запасы муки достигли критического объема

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- Светлана Лаптева, Назгуль Абдыразакова
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На сегодняшний день запасы зерна и муки у мукомольных предприятий Кыргызстана сократились и составляют критический объем. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке заявил президент Ассоциации мукомолов Рустам Жунушев.

По его словам, причиной дефицита явились как проблемы с транзитом зерна через Казахстан, так и дефицит зерновозов в России.

"Эти причины повлияли на значительное сокращение запасов муки и зерна на складах отечественных мукомолов. И если повторятся события, при которых соседние страны закрывают границы или вводят запрет на вывоз зерна и муки, то мы сможем обеспечить население Кыргызстана мукой всего на 25-30 дней", - сказал Жунушев.


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URL: https://www.vb.kg/425733
Теги:
мука, Кыргызстан
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