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В КР начата регистрация на первый тур зимнего приёма в вузы

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня начата регистрация на первый тур зимнего приёма в вузы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в этом году впервые проводится зимний приём в высшие учебные заведения.

Так с 26 по 28 декабря проводится регистрация на первый тур для участия в отборе Сроки на 2022-2023 учебный год.

По данным на 26 декабря 37 высших учебных заведения опубликовали данные о направлениях и плане набора абитуриентов -

и за 2,5 часа с начала регистрации на первый тур уже заявлены 41 талон, наибольшее количество талонов зарегистрировано в Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева и Ошский Государственный университет.

Судя по данным информационной системы "Абитуриент онлайн", Ошский государственный университет объявил набор по 700 человек на очную и заочную формы обучения по специальности "Экономика", на заочную форму обучения "Педагогика", по 500 человек на "Естественно-научное образование" и "Юриспруденция".

Более подробную информацию о четырёх турах зимнего приема в вузы можно найти на сайте


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URL: https://www.vb.kg/425736
Теги:
вуз, Кыргызстан, Министерство образования
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