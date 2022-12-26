В КР начата регистрация на первый тур зимнего приёма в вузы

Сегодня начата регистрация на первый тур зимнего приёма в вузы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в этом году впервые проводится зимний приём в высшие учебные заведения.

Так с 26 по 28 декабря проводится регистрация на первый тур для участия в отборе Сроки на 2022-2023 учебный год.

По данным на 26 декабря 37 высших учебных заведения опубликовали данные о направлениях и плане набора абитуриентов -

и за 2,5 часа с начала регистрации на первый тур уже заявлены 41 талон, наибольшее количество талонов зарегистрировано в Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева и Ошский Государственный университет.

Судя по данным информационной системы "Абитуриент онлайн", Ошский государственный университет объявил набор по 700 человек на очную и заочную формы обучения по специальности "Экономика", на заочную форму обучения "Педагогика", по 500 человек на "Естественно-научное образование" и "Юриспруденция".

Более подробную информацию о четырёх турах зимнего приема в вузы можно найти на сайте