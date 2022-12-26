Во благо будущих поколений

2 декабря 2022 года прошла церемония закладки капсул времени в корпусе строящегося Учебно-конструкторского центра "Makerspace Learning Center – AUCA" (MLC). Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), Бард колледжем и АУЦА.

В официальной церемонии закладки капсул приняли участие директор миссии USAID в Кыргызской Республике Кайя Адамс, президент АУЦА и вице-президент Бард Колледжа Джонатан Беккер, вице-президент АУЦА и руководитель проекта "Мейкерспейс –АУЦА" Чынгыз Шамшиев, член Попечительского совета АУЦА Назира Бейшеналиева, директор строительной компании "Кармис" Абдумуса Куттуков, руководитель архитектурной и дизайнерской компании "Арх-Идея" Марат Абдрахимов.

Капсулы времени вскроют и обнародуют спустя тридцать лет, в 2052 году. Этот временной отрезок выбран не случайно – в следующем году АУЦА отмечает 30 лет со дня своего основания.

Перед церемонией, её участники ознакомились с архитектурными и дизайнерскими особенностями проекта, а также с ходом строительных работ. Строительство планируется завершить в декабре 2023 года.

Результатом проекта станет создание на территории кампуса АУЦА в Бишкеке уникального образовательного, творческого и предпринимательского пространства, в котором студенты АУЦА и другие члены сообщества смогут воспользоваться высокотехнологичным оборудованием для разработки и производства прототипов инновационных продуктов, обмена идеями, общения, привлечения инвесторов. Мейкерспейс АУЦА будет открыт для учёных, инженеров, предпринимателей и разработчиков со всего Кыргызстана.

Чтобы инновационные идеи стали реальностью, в мейкерспейсе будет оборудован цех со специальным оборудованием (3D-принтеры, лазерные резаки, наборы по робототехнике, швейные машины) и компьютерная лаборатория с мощными графическими станциями. В центре также будут предусмотрены пространства для мозгового штурма, учебные кабинеты, большой конференц-зал и зоны для общения и индивидуальной работы. Дорогостоящее и поэтому недоступное для отдельного инноватора оборудование благодаря мейкерспейсу станет гораздо более доступным студентам, изобретателям, предпринимателям и другим инноваторам за счет коллективного и раздельного использования.

Здание мейкерспейса будет располагаться в нескольких десятках метрах от главного кампуса АУЦА. Оно будет построено в соответствии с современными требованиями энергетической эффективности, экологической и климатической безопасности. Здание также будет соответствовать потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. Учебно-конструкторский центр "Мейкерспейс АУЦА" станет отличным продолжением приверженности АУЦА идее открытого, доступного и зеленого кампуса.

Учебно-конструкторский центр "Мейкерспейс АУЦА" будет открыт не только для студентов АУЦА. Он откроет двери для людей из разных слоев общества, включая женщин, людей с ограниченными возможностями здоровья, людей из малоимущих семей и другие группы, у которых нет доступа к технологиям. Участники проектов будут активно делиться своими знаниями с другими и, в свою очередь, учиться у других.