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Жусупбека Коргонбая уулу признали ответственным депутатом года

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- Бактыгуль Акжолова
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Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу признан ответственным депутатом года по версии издания Zobolo.

Напомним, что депутат Жусупбек Коргонбай уулу стал знаменит своими курьезными высказываниями. Вспомним, некоторые моменты из его жизни:

В 2018 году ЦИК лишил его депутатского мандата Бишкекского городского кенеша из-за наличия российского гражданства. Сам депутат, несмотря на фотодоказательства, отрицал, что имеет российское подданство.

В первый же день своего "депутатства" он прославился своим возмущением, что в туалетах Жогорку Кенеша отсутствует туалетная бумага. После этого на заседании ЖК он пожаловался, что пользователи интернета после этих его слов про туалетную бумагу не дают ни жить, ни работать.

"В прошлый раз выступил с тем, как в Жогорку Кенеше обстоят дела, а они вырезали только то место, где говорю, что нет туалетной бумаги. Надо их как-то дисциплинировать", - отметил Коргонбай уулу.

Позже нардеп рассмешил коллег и членов кабинета министров, заявив о "заднем проходе" казино, чем вызвал бурю смеха и обсуждений в соцсетях.

Также депутат оказался причастным к истории с обвалившейся стеной дома строящейся многоэтажки, расположенной на пересечении улицы Фрунзе и бульвара Молодой Гвардии. 27 марта этого года, напомним, она обвалилась на соседний жилой дом. В результате пострадали три человека, в том числе пожилая женщина и ребенок. Как выяснилось позже, строительная компания "КейДжи Восток Сервис" принадлежит Жусупбеку Коргонбай уулу.

В одной из поездок в Узбекистан депутат сделал фото на фоне надписи "Пахтахор", которую он подписал словами: "Я не пахтахор".

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URL: https://www.vb.kg/425740
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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