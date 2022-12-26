В Минтруда рассказали о переносе выходных дней в 2023 году

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, кабинет министров утвердил постановление "О переносе выходных дней в 2023 году" от 16 декабря 2022 года.

Согласно данному постановлению для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установлены длительные выходные дни:

с 1 января 2023 года по 8 января 2023 года (рабочими днями вместо 3, 4, 5, 6 января будут 9 января, 25 февраля, 11 марта, 25 марта); с 18 марта 2023 года по 21 марта 2023 года (рабочим днем вместо 20 марта будет 29 апреля); с 5 мая 2023 года по 9 мая 2023 года (рабочим днем вместо 8 мая будет 13 мая); с 4 ноября 2023 года по 8 ноября 2023 года (рабочим днем вместо 6 ноября будет 11 ноября).

Вместе с тем, данным проектом рекомендовано руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести вышеуказанные выходные дни в 2023 году.