В Минтруда рассказали о переносе выходных дней в 2023 году

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, кабинет министров утвердил постановление "О переносе выходных дней в 2023 году" от 16 декабря 2022 года.
Согласно данному постановлению для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установлены длительные выходные дни:
Вместе с тем, данным проектом рекомендовано руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести вышеуказанные выходные дни в 2023 году.