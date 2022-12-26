Погода
$ 85.73 - 86.73
€ 91.45 - 92.45

В Минтруда рассказали о переносе выходных дней в 2023 году

120  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, кабинет министров утвердил постановление "О переносе выходных дней в 2023 году" от 16 декабря 2022 года.

Согласно данному постановлению для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установлены длительные выходные дни:

  1. с 1 января 2023 года по 8 января 2023 года (рабочими днями вместо 3, 4, 5, 6 января будут 9 января, 25 февраля, 11 марта, 25 марта);
  2. с 18 марта 2023 года по 21 марта 2023 года (рабочим днем вместо 20 марта будет 29 апреля);
  3. с 5 мая 2023 года по 9 мая 2023 года (рабочим днем вместо 8 мая будет 13 мая);
  4. с 4 ноября 2023 года по 8 ноября 2023 года (рабочим днем вместо 6 ноября будет 11 ноября).

Вместе с тем, данным проектом рекомендовано руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести вышеуказанные выходные дни в 2023 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425743
Теги:
Минтруда, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  