Сегодня автобус GoBus впервые повез пассажиров из Бишкека в Каракол и обратно. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, автобусы GoBus будут ездить по северному побережью озера Иссык-Куль из центра Бишкека до города Каракол. По пути делая 4 остановки - в Балыкчи, Чолпон-Ате, Ананьево и Тюпе.

Несмотря на то, что автобус выехал впервые, все билеты были раскуплены заранее. Более того, пассажиры активно выкупают места на ближайшие дни. На 30 декабря билетов почти не осталось, на 31 декабря есть всего несколько мест.

Автобусы GoBus нужны для улучшения туристической инфраструктуры Кыргызстана и удобства пассажиров. Билеты можно купить, скачав мобильное приложение GoBus. Стоимость проезда в одну сторону – 450 сомов.

Комфортабельные автобусы вмещают 50 человек, их преимуществом являются высокий стандарт обслуживания, четко соблюдаемое время выезда, бесплатный Wi-Fi и безопасность пассажиров. Дорога до Каракола занимает около шести с половиной часов.

"Уже поступил заказ на рейс в Каракол на международную зимнюю туристическую ярмарку KARAKOL FAIR, которая пройдет с 5 по 7 января. Автобус доставит всех желающих прямо до места.

Ярмарка приурочена к новогодним праздникам и традиционно проходит в пик зимнего туристического сезона. На ней можно будет купить продукцию ремесленников и экотовары, а также принять участие в праздничных гуляниях, мастер-классах для детей и взрослых, играх и конкурсах" -говорится в сообщении фонда.