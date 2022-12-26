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История Адиля Алымбекова, который вдохновлял любить жизнь и улыбаться

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- Айжан Мамбеталиева
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В АУЦА прошло мероприятие - "TEDx без барьеров: 5 историй жизни и достижений от людей с ограниченными возможностями здоровья и их родных".

Конференцию организовал Центр гражданской активности АУЦА. Организаторы отметили, что в вузе понимают важность этой темы и стараются поддерживать людей с инвалидностью. Главной целью мероприятия было собрать людей с ограничениями по здоровью и показать, что все мы - разные и в то же время похожи, у нас cхожие мечты и желания…

Среди выступающих были и студенты вуза, реализующие успешный проект по социализации детей с синдромом Дауна и аутизмом через спорт "Баскетбол для всех", и сотрудники, поделившиеся своими личными историями. Например, выступила мама выпускника АУЦА с ОВЗ, который не просто поступил в университет и успешно окончил его, но и обрел здесь друзей и мечту.

vb.kg публикует несколько самых ярких историй с конференции. И первая из них – это история жизни и успеха Адиля, которому было 24 года. Парня не стало в прошлом году из-за внезапной остановки сердца, но он оставил после себя много счастливых воспоминаний, о которых согласилась рассказать его мама Эльмира Амандыкова.

Она, кстати, работает врачом-терапевтом медицинского офиса АУЦА, пришла сюда работать в то время, когда Адиль стал студентом вуза, и мама сопровождала его на занятия.

Адиль Алымбеков родился 21 апреля 1997 года третьим ребенком семье. Малыш рос абсолютно здоровым, в 2 года пошел в детский садик, в 6 лет – в школу. В 4,5 года мальчик переболел гриппом, а после родители заметили, что ребенок стал странно ходить, часто спотыкался и падал, казалось бы, на ровном месте. Из-за падений получал травмы. Конечно, они сразу забили тревогу и повели сына к врачам, провели все необходимые исследования. Невропатологи сказали, что у Адиля проблема мышечно-нейрогенного характера. В 11 лет Адиль упал и сильно подвернул голеностопный сустав, после этой травмы он потерял опору, не смог уже вставать самостоятельно, и ему пришлось пользоваться креслом-коляской.

Родители сделали все возможное, чтобы добиться успехов в лечении. Пробовали всевозможные методы традиционной медицины и нетрадиционные способы лечения, заказывали дорогостоящие и дефицитные лекарства из-за рубежа. Несмотря на усилия родителей и врачей, Адиль так и не смог ходить, и пришлось его перевести на домашнее школьное обучение.

Когда он перешел на домашнее обучение, попросил родителей купить ему компьютер, понимал, что с его помощью сможет получить новые знания и навыки. Папа ни в чем не отказывал сыну: компьютер сразу же приобрели, и Адиль освоил многие программы. После школы встал вопрос, куда поступать дальше? Многие столичные вузы оказались недоступны для парня на инвалидной коляске. Поэтому выбор пал на АУЦА – как раз университет переехал в новый кампус, построенный по современным технологиям и оборудованный с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Адиль в то время плохо знал английский язык и пошел сначала на подготовительный курс, и после него смог поступить на факультет кино и телевидения. Адиль всегда смотрел фильмы вдумчиво, анализировал их, а потом советовал родным самые лучшие, которые стоит посмотреть. Студентом мечтал стать режиссером, поехать в Голливуд и обязательно получить Оскара.

В вузе Адиль стал самой настоящей звездой: студенты часто снимали документальные фильмы о нем и его жизни, в которых парень рассказывал о стремлениях и мечтах, к которым он шел, преодолевая все сложности, и этим мотивировал всех, кто его знал. Жизнерадостный Адиль учил самому главному – вере в свои силы и доброте, которых нам всем так порой не хватает.

Он часто рассказывал в своих интервью о самом запоминающимся дне в стенах университета – в тот день парню подарили коляску на пульте управления. У Адиля была механическая коляска, а он так мечтал о новой и современной. И папа нашел такую для сына и заказал. Решено было доставить подарок прямо на учебу в университет. Как же был рад Адиль! А вместе с ним и одногруппники. Парень говорил, что эта коляска подарила ему свободу передвижения и независимость.

"На 1 курсе его пригласили на семинар, который был организован южнокорейским обществом незрячих. На нем люди с инвалидностью делились своим опытом - как учились, как нашли работу, несмотря на все имеющиеся проблемы. Там Адиль понял, что если захотеть, то можно многого достичь. На 2-м курсе узнал, что Госагентство по делам молодежи и спорта запустило конкурс социальных роликов на актуальные темы. В стенах АУЦА как раз стартовал проект по раздельному сбору мусора. Адиль со своей командой друзей-студентов принялись за создание видео на эту тему - он был идейным вдохновителем, режиссером и сценаристом. С этим роликом команда Адиля заняла второе место и выиграла 50 тысяч сомов. Как же рады были ребята! Победу праздновали всем университетом", - рассказывает его мама Эльмира Ленаровна.

На 4-м курсе Адиль работал над дипломной работой. К тому времени он не мог уже выступать режиссером, ему трудно было снимать видео, он решил, что напишет сценарий к фильму. Руководство факультета пошло студенту навстречу. Со второго курса Адиль писал небольшие рассказы, один из них и стал основой для сценария. В основе сюжета сценария "Разбитый на время" история молодого и талантливого ученого, у которого в результате ДТП был поврежден спинной мозг, и его парализовало. Ученый не сдался и изобрел сыворотку, которая дает возможность стать здоровым – снова ходить, как раньше. Но этот эффект продолжается всего несколько часов. В результате бесконтрольного применения препарата выясняется, что препарат наносит большой вред организму, который приведет к гибели. И перед ученым встает выбор: продолжать жить, будучи парализованным, или прожить ярко, насыщенно, но, увы, недолго…

Когда Адиля не стало, родные, друзья и сотрудники кафедры, на которой он учился, инициировали подачу его дипломной работы на соискание Госпремии имени Чингиза Айтматова. Он стал дипломантом премии в номинации "Выдающиеся достижения в области кино" уже посмертно.

Каждый, кто присутствовал в зале и услышал рассказ мамы, будто получил возможность познакомиться с этим удивительным парнем, который так любил жизнь и успел заразить своим жизнелюбием всех, кто был с ним знаком.

Когда его не стало, его товарищи и преподаватель, у которых остались десятки видео с другом, создали о нем документальные фильмы.

В этих фильмах Адиль рассказывает, что влюбился в кино благодаря брату, который однажды купил видеокассету с фильмом "Звездные войны". Увидев этот фильм, Адиль навсегда полюбил кинематограф. Там можно было реализовать все свои мысли и идеи, все, что ты хочешь показать людям. Адиль решил стать кинорежиссером и показывать людям свои задумки, мотивировать их своими фильмами. Возможно, и его фильмы помогут кому-то или сделают кого-то счастливым, рассуждал Адиль на камеру.

Когда Адиль узнал, что у него мышечная дистрофия, и что постепенно все группы мышц будут отказывать, он впал в депрессию от мысли, что уже никогда не сможет ходить, не сможет жить полноценной жизнью, он стал думать о том, что является обузой для своей семьи.

Но его мама ему сказала: "Не смей сдаваться! Если жизнь прижала к стенке, стисни зубы и продолжай жить". Она всегда говорила сыну о том, что человек падает, чтобы научиться вставать. Эти слова поддержали Адиля и дали смысл двигаться дальше.

В детстве из-за болезни у Адиля не было друзей, их заменяли братья и сестры, потому что мальчик много времени проводил в больницах и смотрел на детей, игравших на улице, из окна. Его же окружали лишь стены больничной палаты и люди в белых халатах.

Во время учебы в АУЦА он встретил друзей, веселых и жизнерадостных, которые относились к нему как к равному и никогда не акцентировали внимания на его ограниченных возможностях. Появились товарищи, с которыми можно было шутить, веселиться, смеяться. Адиль признается, что это делало его счастливым. Благодаря этому он перестал комплексовать и бояться людей, это дало мотивацию двигаться к мечтам.

Он мечтал поехать за границу, поступить в магистратуру и снимать фильмы.

"Цените то, что имеете, не жалуйтесь на обстоятельства, живите так, как будто завтра не наступит, и улыбайтесь", - говорит в документальном фильме в заключение Адиль.


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URL: https://www.vb.kg/425745
Теги:
студенты, Кыргызстан, ЛОВЗ, проект
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