В Оше прошла елка мэра для детей

Сегодня, 26 декабря в Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова прошла новогодняя ёлка мэра города Ош для детей.

Юных жителей Оша с наступающим новым годом поздравил мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, который пожелал всем крепкого здоровья, радости и успехов в учебе.

В праздничном мероприятии приняли участие порядка 500 детей социально-уязвимых семей, детей-сирот и полусирот, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и ученики - победителей различных конкурсов и олимпиад. Специально для детей городским управлением культуры и детским центром творчества "Келечек" организовано новогоднее театрализованное представление, праздничная концертная программа.

В завершение мероприятия все ребята, присутствовавшие на празднике получили подарки.