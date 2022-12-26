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В Оше прошла елка мэра для детей

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 26 декабря в Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова прошла новогодняя ёлка мэра города Ош для детей.

Юных жителей Оша с наступающим новым годом поздравил мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, который пожелал всем крепкого здоровья, радости и успехов в учебе.

В праздничном мероприятии приняли участие порядка 500 детей социально-уязвимых семей, детей-сирот и полусирот, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и ученики - победителей различных конкурсов и олимпиад. Специально для детей городским управлением культуры и детским центром творчества "Келечек" организовано новогоднее театрализованное представление, праздничная концертная программа.

В завершение мероприятия все ребята, присутствовавшие на празднике получили подарки.


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URL: https://www.vb.kg/425747
Теги:
дети, Новый год, Ош, Ошская область, театр, Кыргызстан
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