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Заигравшиеся активисты. Из революционеров – в жертвы?

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- Азиз Осмонов
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Депутат ЖК Исхак Масалиев написал письмо президенту Садыру Жапарову с просьбой освободить задержанных активистов по Кемпир-Абадскому делу. По словам парламентария, на собрании комитета по защите водохранилища Кемпир-Абад "не было речи о противоправных действиях".

"В начале разговоров модератор всех предупредил, что это собрание не преследует иных целей, чем выразить протест в рамках закона", - написал парламентарий.

Однако Масалиев либо лукавит, либо не располагает информацией. Ранее в соцсетях появились записи, на которых якобы задержанные политики и активисты обсуждают организацию полномасштабных митингов. И признаки противоправных действий в их словах очевидны.

Так, голос похожий на Асию Сасыкбаеву говорит, что все "инструменты использованы и остается только полномасштабный митинг".

Подобные заявления делали якобы экс-секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев и экс-губернатор Джала-Абадской области Бектур Асанов.

"Мы совершим революцию. Но то, как сегодня этот вопрос будет решен, зависит от нашей воли, храбрости и того, как мы будем вместе работать. Поэтому сейчас нужно, чтобы все, кто здесь участвует, четко высказали свою позицию. Нас посадят или мы их посадим. Есть только два варианта", - утверждает мужской голос.

То есть, арестованные знали, что им за их действия грозит уголовная ответственность, осознавали степень своей вины, но продолжали призывы к свержению власти. Теперь они пытаются сыграть на чувствах народа и показать себя жертвами репрессий.

Интересно, что основная часть задержанных, за которых сейчас ратует Исхак Масалиев, к народу имеют мало отношения. Большинство из них представители различных НПО, отрабатывающих гранты, другие обиделись за то, что их оторвали от государственной и дипломатической кормушки, как, например, Азимбек Бекназаров. Однако закон един для всех. Поэтому, сыграть на общественном сострадании у "недореволюционеров" точно не получится.


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URL: https://www.vb.kg/425752
Теги:
вода, митинг, наказание, НПО, Узбекистан, Кыргызстан, власть
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