Встретим Новый год без "Иронии судьбы" и "Карнавальной ночи"?!

До Нового года остается пара дней. Завтра, 31 декабря, по старой доброй традиции многие будут накрывать праздничный стол под классическую "Иронию судьбы, или С легким паром!".

Действительно, трудно себе представить предновогоднюю суету без "Карнавальной ночи", "Джентльменов удачи", "Чародеев" и других шедевров советского кинематографа с нашими любимыми актерами. А есть ведь еще и голливудские фантазии со счастливым концом: "Рождество с неудачниками", "Семьянин", Один дома"-1, 2 и далее по списку.

Традиции – дело святое. Но… можно ведь иногда и пофантазировать. Отступить, так сказать, от правил и встретить праздник с иным кинорепертуаром. Давайте-ка, попробуем! У нас хватит времени, чтобы составить свой собственный play-лист на грядущие праздники.

vb.kg предлагает вам небольшую подборку не столь раскрученных фильмов на новогоднее-рождественскую тематику. Есть тут и комедия, и детектив и даже фильм-катастрофа.

Начнем, пожалуй, с "Четырех комнат". Этот художественный фильм, состоящий из четырех эпизодов, снятых разными режиссерами, вышел в прокат в 1995 году. Его авторы - Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес и Квентин Тарантино. Главную роль в шедевре исполнил неподражаемый Тим Рот и это, наверное, самая лучшая рекомендация. Хотя звезд в данной истории хватает: Антонио Бандерас, Мадонна, Брюс Уиллис… В последнем эпизоде снялся даже сам Тарантино.

О сюжете. В канун Нового года молодой ночной портье отеля "Монсеньор" Тед (Тим Рот) остается на хозяйстве один, так как его предшественник Сэм навсегда покидает место службы, которой отдал 50 лет жизни. Умудренный опытом старичок дает напутствия преемнику. Теодору он советует держаться подальше от полуночников, детей, шлюх и разборок между супругами. Как не трудно догадаться, именно эти персонажи будут испытывать нервы Теда на прочность в течение всей новогодней ночи.

"8 женщин". Музыкальная комедия с элементами детектива Франсуа Озона, в основу которой легла одноименная пьеса Робера Тома. Картина вышла в прокат в 2002 году и была удостоена "Серебряного медведя" за актерский ансамбль на международном Берлинском кинофестивале. Образы восьми героинь воплотили на экране звезды французского кино: Людивин Санье, Виржини Ледуайен, Катрин Денев, Даниэль Дарьё, Изабель Юппер, Фирмин Ришар, Эммануэль Беар и Фанни Ардан.

События происходят в 50-е годы XX века. Действие разворачивается под Рождество во французской глубинке в доме, где живет большая семья: глава семьи Марсель, его жена Габи, ее сестра Огюстина с их матерью, их дочь Катрин, и две служанки - кухарка Шанель и горничная Луиза.

На Рождество старшая дочь Марселя и Габи Сюзон приезжает домой из Лондона, где учится. Утром служанка Луиза несет хозяину дома завтрак, но, зайдя в спальню, с ужасом видит его лежащего с ножом в спине. Опасаясь, что убийца все еще рядом, женщины запирают комнату на ключ, пытаются позвонить в полицию, но обнаруживают, что провод телефона перерезан. Затем выясняется, что провода перерезаны и в семейном автомобиле. Тут в доме появляется сестра Марселя Пьеретта, которая сообщает, что рано утром получила анонимный звонок от какой-то женщины, велевшей ей срочно приехать. Пьеретта требует, чтобы ее впустили в комнату к Марселю, но ключ от комнаты кто-то подменил. Всем становится понятно, что убийца – одна из них.

Ну, а теперь фильм-катастрофа. "Туннель" - работа норвежских кинематографистов 2019 года. Режиссер Поль Эйе рассказывает о том, как в 9-ти километровом автомобильном норвежском тоннеле как раз на Рождество попадает в аварию бензовоз. Вспыхивает пожар. Большое количество людей оказываются в огненной ловушке. По стечению обстоятельств одной из несчастных оказывается дочь пожарного Штейна Берге – Элиза.

Еще одна история, случившаяся в канун Рождества, "Тихая ночь". Авторы этого фильма совместного производства США и Великобритании обозначили жанр своего детища, как апокалиптическую трагикомедию. Кстати, картина Камилль Гриффин, снятая по собственному же сценарию, вышла совсем недавно - в 2021 году.

Итак, Великобритания. Наши дни. В загородном доме супругов Нелл и Саймона готовятся встречать Рождество. Здесь собираются несколько семей с детьми. Готовятся угощения. Накрывается праздничный стол. Гости привозят подарки. По ходу действия мы узнаем, что все, кто был приглашен на праздник, знакомы очень давно. Но какое-то напряжение все-таки чувствуется. Постепенно зрители узнают, что это Рождество будет для всех присутствующих последним. Совсем скоро страну должно накрыть облако ядовитого газа и люди умрут в страшных мучениях. Правительство, естественно, не осталось от проблемы в стороне и предложило оригинальный вариант спасения. Сильные мира сего обеспечили население нужными таблетками. Выпив их, можно уйти из жизни спокойно и с достоинством.

Мрачновато для рождественской истории, не так ли? Приманкой для зрителей должны были стать Кира Найтли и Лили-Роуз Депп. Но и их присутствие не уберегло фильм от критики. Обильное присутствие нецензурной лексики, звучащей из уст как взрослых членов компании, так и детей, также успеху не способствовало. Однако мы собираем нестандартную репертуар. Может быть, как раз именно такого треша в праздники кому-то и не хватает?!

Теперь обратимся к российскому кинематографу. Картина, вышедшая в январе 2022 года, фильм Бориса Хлебникова "Солнечная линия" снят по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. Это камерная история супругов с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским.

Новогодняя ночь. Гости уже разошлись и в квартире остаются только двое: он и она. Ну, когда еще начинать выяснять отношения, как ни утром 1 января?!

Любят ли эти двое друг друга? Любили ли вообще? Говорят друг другу правду? Смогут ли простить накопившиеся за годы обиды? Способны ли слышать свою вторую половинку? И стоит ли им вообще оставаться вместе?

Иногда у зрителя может сложиться впечатление, что он подглядывает в замочную скважину. Фильм напоминает спектакль. Но актеры и не скрывают того, что все это на самом деле игра, время от времени выходя из декораций. Словом, зрелище на любителя. Впрочем, как и любое другое кино.

Ну и, наконец, мистическое творение Ренаты Литвиновой под названием "Северный ветер". Спектакль с таким названием шел в Москве на сцене МХТ имени Чехова несколько лет. Полнометражный же художественный фильм режиссер посвятила классику советского и российского кинематографа - своей любимой Кире Муратовой.

"Северный ветер" вышел в прокат в 2021 году и, как и другие работы Литвиновой вызвал бурные обсуждения: от любви до ненависти. Поэтому обойти этот фильм мы никак не можем.

Фильм переносит публику в дом, где живет матриархальная семья во главе с Вечной Алисой. Женщины этого влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, любое их желание исполнялось. Всем обитателям Северных полей от рождения был подарен 13-й час - пространство свободы, о котором простые люди не могут и мечтать. Но все меняется, когда внезапно погибает невеста главного наследника клана и он женится на ее сестре.

Зрители же заглядывают в эту семью под Новый год, когда еще, кажется, что все хорошо, и все члены семьи собираются за большим столом, зажигают елку, пьют шампанское и загадывают заветные желания.

Музыку к этой волшебной фантасмагории написала Земфира. А роли исполнили сама Рената Литвинова, Антон Шагин, Галина Тюнина, Татьяна Пилецкая, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Хибла Герзмава.