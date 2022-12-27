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Новоназначенные сотрудники МЦР дали присягу

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- Назгуль Абдыразакова
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26 декабря в рамках очередного аппаратного совещания министерства 9 новых сотрудников, которые в 2022 году поступили на государственную службу, дали присягу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в церемонии принятия присяги принял участие глава министерства Талантбек Иманов. Он искренне поздравил новых государственных служащих с официальным вступлением в государственную службу, пожелал им успехов в ответственной работе, крепкого здоровья и благополучия. Министр выразил надежду, что новые сотрудники МЦР в скором времени проявят большие успехи в выполнении поставленных им задач.


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URL: https://www.vb.kg/425757
Теги:
присяга, Кыргызстан
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