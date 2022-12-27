Новоназначенные сотрудники МЦР дали присягу

26 декабря в рамках очередного аппаратного совещания министерства 9 новых сотрудников, которые в 2022 году поступили на государственную службу, дали присягу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в церемонии принятия присяги принял участие глава министерства Талантбек Иманов. Он искренне поздравил новых государственных служащих с официальным вступлением в государственную службу, пожелал им успехов в ответственной работе, крепкого здоровья и благополучия. Министр выразил надежду, что новые сотрудники МЦР в скором времени проявят большие успехи в выполнении поставленных им задач.