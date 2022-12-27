В Оше началась работа по открытию альтернативной дороги

Согласно поручению мэра города Ош Бакытбека Жетигенова началась работа по открытию движения по альтернативной дороге возле арки при въезде в город. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, со стороны муниципальных предприятий "Ошские городские дороги", "Комбинат по благоустройству и зелёному хозяйству" проводится работа по демонтажу части бордюров до памятника Алымбек-Датки, регулирующих движение транспортных потоков.

Кроме того, запланированы работы по посыпке щебнем указанной альтернативной дороги