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В Оше началась работа по открытию альтернативной дороги

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно поручению мэра города Ош Бакытбека Жетигенова началась работа по открытию движения по альтернативной дороге возле арки при въезде в город. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, со стороны муниципальных предприятий "Ошские городские дороги", "Комбинат по благоустройству и зелёному хозяйству" проводится работа по демонтажу части бордюров до памятника Алымбек-Датки, регулирующих движение транспортных потоков.

Кроме того, запланированы работы по посыпке щебнем указанной альтернативной дороги


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URL: https://www.vb.kg/425759
Теги:
дороги, Ош, строительство
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